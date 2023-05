Novità per l'Istituto per la Competitività (I-Com), il think tank fondato dall'economista Stefano da Empoli e specializzato nei temi del digitale, della sostenibilità e della salute. Il consiglio direttivo ha deciso di varare il rebranding delle aree Energia e Innovazione, che cambiano nome rispettivamente in Sostenibilità e Salute. A spingere vers...

© Riproduzione riservata