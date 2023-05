L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) invita a partecipare (Roma, giovedì 4 maggio, h. 11:30, c/o sede Radio Rai di Via Asiago 10) alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2023 del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Durante l'incontro saranno illustrate le iniziative e le novità che caratterizzano il calendario dell...

© Riproduzione riservata