Consip Spa ha indetto la gara n. 2 a procedura aperta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento in relazione ciascun lotto di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus ad alimentazione elettrica (v. Staffetta 31/03) Il valore totale st...

© Riproduzione riservata