Consip ha aggiudicato in via definitiva non efficace la Gara Gas Naturale (ed.15 bis) di 874 milioni di standard metri cubi (smc) di Gas naturale, suddivisa in 9 lotti geografici, per un valore bandito di oltre 1,7 miliardi di euro compresi gli eventuali incrementi contrattuali...

© Riproduzione riservata