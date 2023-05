Negli scambi di ieri per la giornata di oggi il prezzo unico d'acquisto sulla borsa elettrica italiana è sceso sotto quota 100 euro per MWh in un giorno feriale, per la prima volta da agosto 2021, attestandosi su 92,61 €/MWh. E' solo l'ultimo segnale dell'andamento discendente sui mercati energetici europei che prosegue con minime interruzioni da f...

