La scorsa settimana il prezzo dell'energia sulla borsa elettrica è andato a zero o poco più in diverse ore della giornata, spinto da un forte incremento della produzione rinnovabile e in particolare eolica, non solo intorno a mezzogiorno di domenica ma anche - limitatamente alle zone Calabria e Sicilia - nelle giornate feriali di martedì e mercoled...

© Riproduzione riservata