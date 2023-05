È stata inaugurata oggi a Billy-Berclau, in Francia, la prima fabbrica di batterie del gruppo Automotive Cells Companies (Acc), joint venture tra Stellantis, TotalEnergies e Mercedes. All'evento erano presenti il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire, il ministro tedesco per i Tras...