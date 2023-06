Oggi Renantis (ex Falck) ha annunciato la firma di contratto Ppa con Amazon per la cessione dell'elettricità rinnovabile prodotta da due impianti eolici ora in costruzione in Finlandia. Si tratta dei parchi eolici di Mustalamminmäki e Koiramäki, con una capacità complessiva prevista di 59 MW e una produzione attesa di 174 GWh l'anno. I parchi entre...