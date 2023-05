Nelle ultime settimane sono arrivate alle Capitanerie di porto due nuove istanze di concessioni demaniali marittime per altrettanti progetti di parchi eolici in mare. In particolare, la controllata di Carlo Maresca Wind Energy Manfredonia ha chiesto la concessione per 825 MW a largo di Vieste in Puglia (55 aerogeneratori da 15 MW ciascuno). Secondo...