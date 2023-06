“Ringrazio il Governo, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto e il consiglio di amministrazione del Gestore servizi energetici, per avermi indicato come amministratore delegato dell'Acquirente Unico, nonché il presidente ed i componenti del Cda di AU per la fiducia accordatami”. Lo ha dichiarato in una nota giovedì...