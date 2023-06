L'annuncio dell'Arabia Saudita di un nuovo taglio della produzione di un milione di barili al giorno in luglio ha ulteriormente galvanizzato i mercati petroliferi, già in fase ascendente da giovedì. In controtendenza i prezzi dei carburanti alla pompa, che nel lungo fine settimana del 2 giugno sono leggermente scesi. In picchiata i prezzi del metan...