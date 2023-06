Sostanziale stabilità per la bolletta gas della famiglia tipo in servizio tutela per i consumi di maggio: lo comunica l'Arera che per i consumi del mese appena concluso ha fissato il prezzo a 91,43 cent per metro cubo, in calo di uno 0,2% rispetto al valore di aprile. Il leggero calo, pur in presenza di un prezzo medio all'ingrosso nello scorso mes...