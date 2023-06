Con provvedimento n. 30654, pubblicato sul Bollettino n. 22 del 12 giugno 2023, l'Antitrust ha deciso di prorogare al 20 novembre 2023 il termine per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 per le società che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legge 1° giugno2023, n. 61 (cd. decreto Alluvione)....