L'Autorità per la sicurezza nucleare ha avvertito oggi Edf che se vuole il via libera per estendere la vita dei suoi reattori da 50 a 60 anni dovrà prima dimostrare la resistenza dei tubi di alcuni impianti e dare una risposta adeguata sul rischio sismico per la centrale di Cruas.E'quanto si legge in un parere pubblicato ieri dall'Asn e riportat...