Il ministero dell'Ambiente, di concerto con quello della Cultura, ha rilasciato un decreto di Via positiva per un progetto di impianto agrovoltaico di Fri-El Solar da 38,27 MWp con accumulo associato da 10 MW in provincia di Enna e Catania. Si tratta in particolare del progetto "Assoro", da realizzarsi nei Comuni di Assoro (EN), Raddusa (CT) e Rama...