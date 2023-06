Con 62 MW Alerion si è aggiudicata il primo posto per potenza eolica installata nel 2022 in Italia. La società si conferma al quarto posto per potenza complessiva installata nel Paese con 694,1 MW dietro a Erg (1.106,1), Edison (892) ed Enel (782). Al quinto posto c'è Rwe con 480,9 MW. È quanto emerge dalla nuova edizione della brochure ANEV distri...