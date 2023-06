Il ministero dell'Ambiente ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positiva, nell'ambito del provvedimento unico ambientale, per il progetto di parco eolico “Gazzera”, composto da 18 aerogeneratori per 86,04 MW complessivi a Mazara del Vallo (TP) in Sicilia. Il progetto è della Società eolica uno Srl, con sede a Palermo, controllata dalla ...