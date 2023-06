Il governo si prepara a varare un disegno di legge sulla sicurezza stradale. In allegato è disponibile il testo, la relazione illustrativa e quella tecnica. Ieri il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato che il Ddl arriverà in Consiglio dei ministri domani. Tra le norme previste dal disegno di legge, oltre a una delega al governo per i...