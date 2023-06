Il primo trimestre 2023 registra un gettito per l'erario di circa 19 miliardi di euro, un dato in crescita del 4,43% rispetto al risultato registrato nel I trimestre 2022, ma in ribasso dell'8,29% rispetto al IV trimestre 2022. Pesa il settore energetico che ha segnato un calo.È quanto si legge nel del Bollettino Statistico del primo trimestre d...