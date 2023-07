L'assemblea privata di Unem, tenutasi ieri presso la sede di Piazzale Luigi Sturzo, ha deliberato all'unanimità, su proposta del Consiglio, la nomina dell'ing. Gianni Murano alla carica di presidente dell'associazione per il quadriennio 2023-2027. Lo comunica Unem in una nota. Murano era stato designato in maggio dal consiglio generale...