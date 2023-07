Engie realizzerà e gestirà impianti solari FV tra 100 kWp e 1 MWp su 21 supermercati di Conad Adriatico per un totale di 4,3 MW, che copriranno in media una metà del fabbisogno dei punti vendita della grande distribuzione. Lo prevede un accordo tra Engie e Conad Adriatico annunciato oggi.L'accordo riguarda in particolare 9 supermercati a marchio ...