Prezzi d'acquisto in forte aumento sui listini odierni. La benzina è al quarto rialzo consecutivo, mentre i gasoli hanno messo a segno un rimbalzo, dopo due ribassi. Il denso Btz risulta più altalenante. Dalle rilevazioni odierne i delta sul Platts di carburanti si sono ridotti in media di 3-4 euro per mille litri, grazie alla riduzione del costo d...