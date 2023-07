Oggi, Entso-E ed EntsoG hanno pubblicato il loro Storyline Report (v. allegato) e diversi set di dati chiave e metodologie di modellazione sottostanti come primo risultato del processo formale per la costruzione dello scenario congiunto per i piani decennali di sviluppo delle reti elettriche e gas Tyndp 2024, come richiesto dai Regolamenti 943/2019...