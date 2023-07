Venerdì scorso abbiamo segnalato che la normativa sull'Hvo in purezza presentava un “buco” dal punto di vista fiscale per quanto riguarda il rimborso dell'accisa per il gasolio commerciale. Nella notizia non si segnalava però che mercoledì scorso le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento in materia ...