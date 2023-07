L'Antitrust con provvedimento n. 60678, pubblicato sul Bollettino del 17 luglio 2023, stabilisce che non sussistono i presupposti per l'irrogazione della sanzione alla società Sacbo (Società per l'Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio) per abuso di posizione dominante nelle modalità di gestione e di utilizzo dell'unico deposito di carburante pr...