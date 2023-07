Continua a suscitare dubbi il tema del quadro normativo sui biocarburanti “in purezza”. Assocostieri oggi ha interessato nuovamente l'Agenzia delle Dogane in quanto, in attesa della conversione in legge del DL Rigassificatori 57/2023, che estende le agevolazioni sul gasolio commerciale ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento ...