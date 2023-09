È entrato in esercizio il collegamento elettrico in cavo sottomarino a 132 kV di Terna tra l'Isola d'Elba e Piombino (LI). Lo annuncia Terna in una nota, ricordando che l'elettrodotto ha una lunghezza complessiva di circa 37 km, di cui 34 sottomarini e 3 completamente interrati e che l'opera porterà a raddoppiare le linee di connessione tra il sist...