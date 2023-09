Al 30 giugno 2023 erano depositate presso il ministero dell'Ambiente istanze di progetti di impianti a fonte rinnovabile per la Valutazione di impatto ambientale (Via) per complessivi 108 GW, secondo l'Osservatorio Permitting di Anie Federazione. Per il 2023, Anie ed EF stimano un installato 2023 di 6 GW di rinnovabili, il doppio rispetto ai 3 GW d...