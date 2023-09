“I costi del dispacciamento elettrico in bolletta continuano la discesa, come conferma l'aggiornamento di Terna che evidenzia per il 4° trimestre 2023 un uplift a 0,81 €/MWh, contro i 0,85 € del trimestre precedente, attestandosi, quindi, su valori molto contenuti e sotto la soglia di 1 €/MWh”.Lo evidenzia in una nota il presidente del Gruppo Te...