NetOn Power, piattaforma di autoconsumo industriale dei fondi Usa 547 Energy e Quantum Energy Partners, ha annunciato oggi il suo ingresso nel mercato Italia. La società, che opera in Spagna dal 2022, ha 10 progetti in diverse fasi di sviluppo in modalità Ppa per 25 MW complessivi e un portafoglio in negoziazione di oltre 250 MW. Gli impianti saran...