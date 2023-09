Prende il via domani a Villa Fabri a Trevi, in provincia di Perugia, la settima edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare. Per le istituzioni parteciperanno, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, la capogruppo del Partito Democratico alla Camera Chiara Braga, il segretario di presid...