È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”. Si tratta del “Decreto Sud” che istituisce tra l'altro una zona economica speciale...