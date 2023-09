Il decreto sulle aree idonee deve servire a individuare le aree migliori per installare impianti rinnovabili, e non ad aggiungere nuovi vincoli allo sviluppo delle Fer. Lo scrive l'Alleanza per il fotovoltaico in una nota di ieri. In particolare, l'Alleanza chiede di cambiare le regole sull'agrovoltaico che mettono a rischio i progetti già presenta...