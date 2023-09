ComoLake2023, la prima edizione della “Cernobbio del digitale”

Si avvicina la prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” – la “Cernobbio del digitale” – che si terrà nei giorni 5, 6 e 7 ottobre al Centro internazionale esposizione e congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como.

Alla prima conferenza stampa, che si è tenuta il 18 settembre scorso nella stessa location, è intervenuto tra gli altri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione, Alessio Butti, ispiratore di ComoLake2023.

“La ‘Cernobbio del digitale' vedrà una rappresentanza significativa del governo”, ha affermato il Sottosegretario. “A ComoLake2023 avremo la visione corale dell'esecutivo sul futuro digitale. E la città diventerà per tre giorni il luogo di confronto internazionale sulle applicazioni e sulle policy nonché sulle opportunità e sui rischi delle tecnologie emergenti. L'intelligenza artificiale, di cui molto si parlerà a ComoLake2023”, ha aggiunto Butti, “sarà uno dei temi al centro della presidenza italiana G7, a partire da gennaio prossimo. E la politica ha il compito di definire la governance dell'IA e non pensare, invece, solo a come difendersi da essa. Sosteniamo, quindi, l'Italia a sviluppare intelligenza artificiale in autonomia, perché è un fattore determinante per la crescita economica, bilanciando diritti della persona, princìpi etici e diritto all'evoluzione tecnologica”.

Questo il biglietto da visita di ComoLake2023: tre giorni di lavori, cinque aree tematiche, oltre 15 panel che ospiteranno 80 speaker provenienti da diversi Paesi, con la presenza di rappresentanti del governo italiano, con 10 ministri già confermati, del Parlamento, di esponenti di esecutivi esteri, della Commissione europea, delle autorità regolatorie e di organismi globali, università, centri di ricerca, aziende, esperti e media.

I ministri confermati, al momento, a ComoLake2023 sono: Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani; Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della ricerca; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle finanze; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica; Orazio Schillaci, ministro della Salute; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy; Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito.

Nata per indirizzare oggi le politiche digitali che ci accompagneranno nei prossimi anni, “ComoLake2023”, si legge nella nota di presentazione, sarà il punto di incontro tra istituzioni, imprese e università coinvolte nei nuovi paradigmi della crescita economica che – in Italia e in Europa – saranno inevitabilmente guidati dagli investimenti del Pnrr.

A questo link è possibile vedere il teaser da YouTube.

Nella giornata del 6 ottobre è in programma il panel su Energia e sostenibilità con Marco Alverà, Davide Astiaso Garcia, Stefano Besseghini, Alessio Butti, Maria Enrica Danese, Gilberto Dialuce, Flavio Cattaneo, Ditte Juul-Joergensen, Francesco Lollobrigida, Luigi Paganetto, Roberto Pasqua, Gilberto Pichetto Fratin, Paolo Rocco Viscontini.

Per saperne di più: www.comolake2023.com.