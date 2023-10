L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti del Conou per presunto abuso di posizione dominante, per il sospetto che il Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli Oli minerali Usati abbia ingiustificatamente ostacolato l'operatività di due impianti di rigenerazione con caratteristiche di “prossimità” e potenziali bene...