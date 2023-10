Gilberto Pichetto Fratin

Il Superbonus 110% ha finanziato, con 88 miliardi di mancati introiti per lo Stato, 430mila interventi edilizi. Il patrimonio residenziale privato in Italia, però, è di 31 milioni di edifici, di cui 21 milioni nelle classi energetiche peggiori E, F e G. Lo ha spiegato ieri il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto, audito in commissione Ambiente ...