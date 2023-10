Nel mese di settembre il Pun si porta a 115,70 €/MWh (+3,81 €/MWh o +3,4%), risultando in modesto aumento su base mensile al pari dei prezzi elettrici europei, eccetto quello francese. In uno scenario contraddistinto da un rialzo del prezzo del gas al PSV (37,93 €/MWh, +3,77 €/MWh o +11%), la limitata variazione del prezzo italiano si osserva in co...