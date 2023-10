Il dipartimento dell'energia Usa ha comunicato oggi l'assegnazione di risorse per 7 miliardi di dollari per sostenere lo sviluppo di sette progetti di hub regionali dell'idrogeno verde. I progetti coinvolgono una quindicina di Stati, prevedono una mobilitazione di investimenti per circa 50 mld di dollari e diversi di essi coinvolgono alcune delle m...