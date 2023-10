La crescita globale si conferma debole, rallentata da un'inflazione che, seppur in discesa, rimarrà sopra i target anche per i prossimi anni.L'economia mondiale rallenterà dal 3,5% nel 2022 al 3,0% nel 2023, ben al di sotto della media storica (2000-19) del 3,8%. La crescita è prevista ridursi ulteriormente al 2,9% nel 2024, in peggioramento di 0...