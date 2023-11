L'indice gas IG Index del Gme per la giornata festiva di domani è in forte discesa, passando dai 45,58 € dell'assessment per la giornata di oggi a 36,62 €, complice anche una giornata di decisi ribassi sui mercati. Oggi il Ttf front month, che da oggi è quello di dicembre, ha aperto a 52,3 €/MWhe ha chiuso a 47,9. L'IG Index è stato lanciato in lug...