AU ha pubblicato ieri una versione aggiornata del Regolamento delle aste per il servizio a tutele graduali per i clienti per i quali a gennaio scadrà il servizio elettrico di maggior tutela, specificando il termine per la consegna della dichiarazione d'intenti all'articolo 21.4. Nello specifico l'articolo in questione recita ora: “La dichiarazione ...