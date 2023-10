Sequestrati nei giorni scorsi circa 8.000 litri di gasolio non conforme dalla Guardia di Finanza di Vicenza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Vicenza.Dall'esame dei campioni di carburante effettuato dal Laboratorio Chimico mobile delle Dogane e dal Laboratorio Chimico di Venezia, informa un com...