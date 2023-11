Terna ha messo oggi in consultazione l'atteso lo schema di proposta di disciplina del meccanismo di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico previsto dal Dlgs 210/21 e i relativi allegati. In linea con quanto annunciato nello studio consultato da Terna il 4 agosto, la prima procedura concorsuale verrà svolta per approvvigion...