A fine maggio 2022 la Commissione europea aveva annunciato la propria volontà di riesaminare la normativa in materia di raccolta e trattamento degli oli usati, come parte della più ampia revisione della direttiva quadro sui rifiuti (v. Staffetta Rifiuti 26/05). A distanza di oltre un anno, a Bruxelles si è giunti alla conclusione che non è ancora i...