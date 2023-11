“Va avanti il progetto del termovalorizzatore di Roma”. Così in una nota il Comune di Roma ha annunciato la pubblicazione del bando per realizzare un nuovo termovalorizzatore. L'annuncio è stato dato dal sindaco Roberto Gualtieri nel corso della presentazione, all'Auditorium Parco della Musica, del secondo anno di mandato. “Con la gara per realizza...