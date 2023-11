Ieri l'assemblea della Camera, con 193 voti favorevoli, ha approvato la fiducia posta dal governo sul DL Energia (disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, atto C. 1437-A)...