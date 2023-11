I militari della Guardia di finanza di Napoli, Trieste e Frosinone, in collaborazione con il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico), stanno dando esecuzione in Campania, Lazio ed Emilia Romagna a due decreti di sequestro preventivo aventi a oggetto beni mobili e immobili per un ammontare complessivo di oltre 150 m...