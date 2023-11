È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre la legge 13 novembre 2023, n. 162 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”...