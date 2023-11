Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di Enel e di quattro agenzie esterne di vendita contro la sanzione per 3,5 milioni irrogata nel novembre 2022 dall'Antitrust al gruppo elettrico e quelle per oltre 1,2 milioni di euro alle quattro agenzie per pratiche commerciali scorrette nella vendita di energia sul mercato libero, in particolare nell'acquisizi...