Terna ha pubblicato ieri il regolamento per la disciplina delle aste di importazione virtuale per l'anno 2024, nonché lo schema di contratto per l'importazione virtuale di cui all'articolo 4.2 della delibera ARG/elt 179/09, nell'ambito del meccanismo degli interconnector per le imprese energivore ex Legge 99/09. L'asta per l'assegnazione del serviz...